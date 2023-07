Polícia Civil prende casal de traficantes que atuava na modalidade “Disque pó”, em Mundo Novo

Na tarde desta quinta-feira (20) a Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Mundo Novo-MS, prendeu em flagrante um homem de 18 anos por tráfico de drogas, bem como apreendeu uma adolescente de 17 anos pelo ato infracional equiparado ao mesmo crime.

Conforme apurado, o casal já vinha sendo investigado há alguns meses, suspeitos de comercializarem droga do tipo cocaína, na modalidade “disque pó”. Ontem, uma equipe de investigadores acompanhados dos delegados da unidade, realizaram busca e apreensão na residência do casal, localizada no bairro São Jorge, em Mundo Novo, oportunidade em que foram localizadas 68 gramas de cocaína.

Parte da droga já estava embalada em pequenas porções, prontas para comercialização. Essa quantidade de entorpecente apreendida seria suficiente para preparar mais de 100 porções da droga, sendo que cada porção era vendida pelo valor de R$ 50,00.