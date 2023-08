Polícia Civil prende casal em flagrante delito pelo crime de furto qualificado em Naviraí

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Naviraí, prendeu um casal em flagrante delito pelo crime de furto qualificado praticado contra comércio nesta última quarta-feira (16). Segundo apurado, durante a madrugada, os autores mediante destruição e rompimento de obstáculo, quebraram a porta de vidro do estabelecimento comercial e subtraíram diversos produtos cosméticos.

A vítima apresentou as imagens do sistema de monitoramento do local dos fatos. Após a análise a equipe de investigação reconheceu os suspeitos, visto que estes já seriam conhecidos do meio policial por serem usuários de drogas e fomentarem seu vício por meio da prática de diversos furtos e roubos na cidade.

A equipe policial realizou diligências ininterruptas visando localizar os suspeitos, os quais mesmo não possuindo residência fixa pois vivem em situação de rua, foram localizados 4 horas após o registro do Boletim de Ocorrência. Após passarem por audiência de custódia a mulher foi liberada e responderá em liberdade e o homem teve sua prisão preventiva decretada, sendo encaminhado para o presídio local, onde permanecerá a disposição da justiça.