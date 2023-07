Polícia Civil prende casal por tráfico de drogas em Campo Grande

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR) prende em flagrante por tráfico de drogas casal que distribuía entorpecentes na região do Jardim Itamaracá, na cidade de Campo Grande/MS , nesta sexta-feira, 14/07. A equipe policial recebeu diversas denúncias, inclusive veiculadas através do “Disque Denúncia 181”, noticiando que, à Rua Edson Quintino Mendes, 411, Jardim Itamaracá, na região de um estabelecimento escolar, funcionava um ponto de venda de drogas.

O casal que estava à frente do ponto de vendas da substância entorpecente, era conhecido pela equipe policial, pois já haviam sido presos no mesmo endereço constante da denúncia. A fim de apurar os fatos noticiados, os investigadores em monitoramento nas imediações do endereço citado, visualizaram um indivíduo chegar no local , entrar e rapidamente sair, em típica movimentação de usuário que comparece a ponto de venda de drogas para adquirir entorpecentes.

O suposto usuário foi acompanhado e abordado em rua paralela àquela do imóvel monitorado, sendo identificado como E.F.R. e surpreendido em posse de 02 (duas) porções de pasta-base de cocaína, somando 0,3g (trinta decigramas), oportunidade em que teria confessado ter de fato adquirido o entorpecente no local monitorado, junto a uma mulher, pagando pelas drogas a quantia total de R$20,00 (vinte Reais). Entrevistado, E.F.R. ainda teria informado que há, de fato, um homem que reside no imóvel monitorado, embora nunca tivesse sido atendido por ele nas oportunidades em que adquiriu entorpecentes ali.

Esclareceu, por fim, que as porções da droga adquiridas eram extraídas com a unha pelo responsável pela venda. Confirmadas as suspeitas e verificado o estado flagrancial, os agentes públicos retornaram ao endereço, onde foram atendidos pela pessoa identificada como D.I.T.J., surpreendida de posse de 02 (duas) porções de pasta-base de cocaína, pesando 1,5g (um grama e cinquenta decigramas).

Os policiais entraram no imóvel e encontraram no quarto do indivíduo posteriormente identificado como F.C.R., mais 06 (seis) porções de maconha, prontas para serem comercializadas, pesando 16g (dezesseis gramas), razão pela qual foi ele também conduzido preso. Além dos entorpecentes, foram encontrados no local a quantia de R$170,00 em cédulas trocadas e dois aparelhos telefônicos, cada qual pertencente a um dos conduzidos.