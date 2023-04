Polícia Civil prende casal que usava adolescente para vender drogas em Dourados

Em decorrência de investigação para apurar Tráfico de Drogas na região da “Favelinha do João Paulo”, em Dourados/MS, a Polícia Civil, por intermédio da 2ªDP de Dourados, prendeu em flagrante casal que utilizava adolescente para vender crack e cocaína em uma “biqueira”.

R.L.M., 27 anos, e R.V.S.A., 18 anos, foram presos em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico após investigação que identificou que esses haviam contratado o irmão de um deles, o adolescente C.S.R., 16 anos, para gerenciar uma “boca de fumo no local”.

De acordo com o apurado, há cerca de um mês o casal havia deixado sua residência com o adolescente para que esse seguisse gerenciando o ponto de venda de drogas. Os dois seguiram abastecendo-o com crack e cocaína e cobravam 70% dos valores obtidos desse pela venda como comissão para que ele e sua namorada pudessem seguir morando no imóvel.

O adolescente também foi apreendido e será encaminhado à Unei.