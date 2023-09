Polícia Civil prende condenado por tráfico de drogas e corrupção de menores, em Sidrolândia

A Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira, 06/09, em Sidolândia-MS, um homem condenado pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores. Ele foi capturado em menos de 24 horas depois de ser expedido mandado de prisão.

Após informações de que o indivíduo estaria residindo juntamente com sua esposa e filhos em um bairro na região de Sidrolândia, investigadores realizaram monitoramento e assim que confirmaram a presença do homem no local, efetuaram a prisão.

A Polícia Civil reforça seu compromisso no combate a criminalidade, continuando a servir e proteger a sociedade sul-mato-grossense.