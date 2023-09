Polícia Civil prende dois autores de furto em Maracaju

Em menos de 5 horas após furto de residência, a Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Maracaju capturou nea última quinta-feira 7/9 dois dos três ladrões. Um permanece foragido

De acordo com as investigações, três indivíduos teriam invadido uma residência no bairro Inacinha Rocha, na data de 06/09/2023, aproveitando-se do fato que o proprietário do imóvel estava em viagem para outro estado da federação. Segundo apurado pelas equipes de investigação, os assaltantes possuíam ciência que no local havia armas de fogo a pronto emprego e relevante quantia em dinheiro, razão pela qual quebraram a janela do imóvel, adentraram e subtraíram diversos bens.

Em posse de tais informações, as equipes do SIG deslocaram-se até o local conhecido por Poeirinha/Favelinha, onde, através de informações da inteligência, acabaram por encontrar um indivíduo com as mesmas características daquelas de um dos autores que havia sido captado por câmeras de segurança durante a subtração. A partir de então, o indivíduo nomeado por V.S.S.F. (29) acabou por confessar o delito, tendo afirmado expressamente que teria sido convocado por H.R.S.A. (20) e por J.V.R.T. (18) para “fazer uma fita” junto deles, uma vez que V.S.S.F. devia aproximadamente o valor de R$ 180,00 em drogas consumidas e não pagas aos dois traficantes acima relacionados.

Sendo assim, os três dirigiram-se ao local e, cientes de que o proprietário estava ausente e de que possivelmente haveria armas de fogo no imóvel, adentraram e subtraíram diversos objetos, entre eles, os acima mencionados. Após confissão, o primeiro autor recebeu voz de prisão em flagrante delito e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

Depois da captura do primeiro autor, os policiais civis permaneceram em diligências ininterruptas e após intenso trabalho de investigação, acabaram por encontrar o segundo autor, que foi preso e encaminhado também à Unidade de Polícia Judiciária.

Apesar de já identificado, o terceiro autor permanece foragido. A Delegacia de Polícia Civil de Maracaju pede apoio da comunidade para prendê-lo e reforça o canal de denúncias à comunidade, meio onde é garantido o sigilo absoluto do denunciante para informações de qualquer natureza: WhatsApp – (67) 99663-3977 e (67) 99996-6706.