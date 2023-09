Polícia Civil prende dois homens por roubo majorado em Naviraí

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Naviraí-MS, prendeu nesta quinta-feira, 14/09, dois homens em flagrante por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, tráfico de drogas qualificado pelo envolvimento de adolescentes, receptação e associação criminosa. A ação contou com apoio da Delegacia Regional. 7

Um adolescente também foi apreendido. Segundo apurado, o bando, juntamente com outros indivíduos ainda não identificados, praticava diversos crimes na cidade, especialmente furtos de motos que eram transportadas até a cidade paraguaia de Salto Del Guaira. Além de dinheiro, eles recebiam como forma de pagamento armas e drogas.

A Delegacia de Polícia Civil de Naviraí já vinha investigando o grupo pelo cometimento de crimes como tráfico de drogas, receptação, furto, roubo e porte ilegal de arma de fogo há alguns meses. Depois de receberem informações sobre um roubo realizado na rua Antares, em que dois indivíduos a bordo de uma motoneta BIZ de cor preta, utilizando-se de arma de fogo haviam assaltado um casal de adolescentes e subtraído dois aparelhos celulares, os policiais, tanto pelo modus operandi, como as características informadas, prontamente suspeitaram do bando, especialmente pela semelhança da característica da arma usada, visto que um de seus integrantes a havia ostentado em uma rede social.

Diante disso, os policiais ininterruptamente passaram a realizar diligencias até que conseguiram localizar o local onde o grupo estava parando, uma boca de fumo localizada na Quadra Sete, do Residencial Nelson Trad. Na entrada foi localizada a motoneta HONDA BIZ, de cor preta utilizada no roubo, constatando-se ainda se tratar de produto de furto no estado do Paraná.

Dada a situação de flagrante tanto do crime de roubo quanto no de receptação, os policiais bateram à porta, sendo atendidos pelo criminoso GFP e pelo adolescente RSS, enquanto o criminoso PHRS foi surpreendido pulando a janela dos fundos do apartamento. No local, foi verificado pelos policiais apenas a existência de alguns colchões para dormir, não havendo nenhum outro móvel ou utensílio doméstico, típico do que é comumente encontrado em bocas de fumo.

Ainda foram encontrados os dois celulares subtraídos no roubo, além de seis pedras de crack preparadas para a venda, lâminas de barbear utilizadas para o fracionamento e com vestígios de substância análoga a crack, duas porções de maconha que depois de pesagem totalizou 59,4 gramas em posse de PHRS e uma porção de maconha pesando 3,5 gramas com o menor RSS, além de um chave MIXA feita com uma chave allen e uma alicate de pressão, utilizados para estourar a ignição de motociclos para a sua subtração.

Em continuidade nas diligências foi localizada uma balança digital de precisão sem marca aparente e 362 microtubos (eppendorf), os quais comumente são utilizados para embalar cocaína. O menor, acompanhado por sua genitora, depois de ouvido em declarações foi colocado em liberado enquanto os maiores GFP e PHRS, que já haviam sido presos pelo crime de tráfico de drogas em março deste ano, foram autuados em flagrante pelos crimes de receptação, roubo majorado, tráfico de drogas qualificado e associação criminosa e tiveram a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, razão pela qual eles foram encaminhados para a Penitenciária de Segurança Máxima de Naviraí – PSMN, onde se encontram à disposição da justiça.