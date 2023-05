Polícia Civil prende dois homens por tráfico de drogas e apreende 122 porções de cocaína e pasta base em Campo Grande

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR), apreendeu, na manhã de hoje, 18/02, 122 embalagens, sendo 86 papelotes de pasta base de cocaína e 36 pinos de cocaína, pesando 101,07 g. Foram encontradas também duas porções de maconha, pesando 17,05 g, além de balança de precisão e R$ 3 mil, em notas diversas. O caso ocorreu no Bairro Jardim Carioca, em Campo Grande-MS.

Segundo apurado, uma equipe da DENAR, foi até o Bairro Jardim Carioca confirmar uma denúncia de venda de entorpecentes em residência. Conforme a denúncia, um homem de 30 anos seria o responsável pelo tráfico de drogas no endereço, estando associado com outro indivíduo de 28 anos, para o fim de traficância de drogas, pois enquanto aquele se recolhia ao cárcere (casa de albergado) no período noturno, o comparsa ficava responsável pelas vendas das drogas ilícitas no local.

Enquanto os policiais realizavam o monitoramento, visualizaram um motociclista chegar no imóvel, entrar e sair rapidamente da residência na posse de algo, conduta típica da transação de drogas. Diante da fundada suspeita, decidiram abordar o usuário, com o qual foram apreendidos 5 pinos eppendorf, contendo cocaína, pesando 3,07 g.

Com a confirmação do tráfico, os policias ingressaram no imóvel, onde abordaram os autores. Em buscas na residência, foi encontrado entorpecente, sendo que parte da cocaína apreendida esta disposta numa cômoda e a outra parte estava no vaso sanitário.

Em razão dos fatos, foi lavrado o respectivo Auto de Prisão em Flagrante (APF) pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico e os autores presos, C.M.B., 30 anos, e D.A.P, 28 anos, permanecem custodiados à disposição da Justiça.

Além da prisão em flagrante dos dois envolvidos, foi constatado nos sistemas policiais, que D.A.P. estava com mandado de prisão em aberto, que foi cumprido também.

A prisão aconteceu durante mais uma investigação oriunda da operação “Ômega”, realizada em caráter permanente pela DENAR.

Denúncias para a Especializada podem ser feitas pelos números: (67) 99995-6105 (WhatsApp) ou (67) 3345-0000.