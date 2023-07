Polícia Civil prende dois indivíduos por receptação dolosa, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e posse irregular de munição de calibre permitido e recupera quatro veículos em Campo Grande

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes de Furtos e Roubos de Veículos (DEFURV), realizou uma Operação que resultou na prisão em flagrante de dois indivíduos, em decorrência de receptação dolosa, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e posse irregular de munição de calibre permitido, nesta quinta-feira, 13/07. Ainda foi recuperado quatro veículos.

Durante as diligências para localizar E. P. C. J. (18), suspeito de ter vendido um veículo furtado a terceiros, a equipe de investigação da DEFURV dirigiu-se à residência de L. H. D. G. (26), cunhado de E. P. C. J., onde foram encontrados quatro veículos provenientes de crimes. Três dos veículos estavam com placas falsas e um apresentava o chassi adulterado. Os veículos recuperados foram um Fiat/Uno, um Chevrolet/Corsa Wind e uma motocicleta Yamaha/Fazer, todos furtados entre maio e junho de 2023, além de um Fiat/Siena, que foi obtido por meio de um estelionato ocorrido em 2020.

Durante a busca na residência de L. H. D. G., foram localizadas também quatro munições de calibre .32, que estavam em posse irregular. Em continuidade às diligências, a equipe policial encontrou as duas placas originais do Fiat/Uno, que haviam sido removidas e escondidas nos fundos do estabelecimento comercial de propriedade de L. H. D. G..

Diante dos fatos, E. P. C. J. e L. H. D. G. foram presos em flagrante e responderão pelos crimes de receptações dolosas e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, configurando concurso material. Além disso, L. H. D. G. foi autuado também por posse irregular de munição de calibre permitido.

A autoridade policial responsável pela investigação representou pela conversão das prisões em flagrante em prisões preventivas. As investigações prosseguem para esclarecer completamente todos os furtos relacionados aos veículos apreendidos.