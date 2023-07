Polícia Civil prende dois internos do regime semiaberto em Dourados

A 2ª Delegacia de Polícia Civil de Dourados, prendeu em flagrante, nesta terça-feira, 25/07, dois internos do regime semiaberto, que receberam maconha durante trabalho externo, para difusão no interior do estabelecimento prisional. Eles vão responder por tráfico de drogas.

Segundo apurado, a Seção de Investigação da 2ªDP/Dourados realizou levantamento a respeito de um canal de distribuição de drogas no estabelecimento prisional semiaberto e prendeu em flagrante dois internos que receberam maconha durante o trabalho externo para posterior difusão. De acordo com a apuração, o esquema consiste no fornecimento de drogas por traficantes locais para internos que realizam trabalho externo, os quais são responsáveis pelo ingresso da droga no estabelecimento semiaberto após o expediente e posterior comercialização aos demais presos.

B.C.R.V., 36 anos, e A.M.G., 27 anos, foram surpreendidos levando consigo em suas mochilas porções de maconha logo antes de ingressarem no ônibus que os levaria até o estabelecimento prisional semiaberto. Com B.C.R.V., os policiais localizaram cerca de 200g de maconha e uma balança de precisão. Já com A.M.G., a equipe localizou 1,4 kg da mesma droga.

Diante da situação, os dois foram conduzidos à 2ªDP/Dourados para os procedimentos criminais cabíveis e, posteriormente, à carceragem da Depac.