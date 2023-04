Polícia Civil prende dois por posse ilegal de arma de fogo e homicídio tentado em Campo Grande

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul prendeu no último sábado, 08/04, J.Z., 39 anos e N.Z., de 63 anos. O primeiro por posse irregular de arma de fogo e o segundo por homicídio tentado.

Segundo apurado, uma equipe do Grupo de Operações e Investigações (GOI), foi acionada para atender uma tentativa de homicídio na região do bairro Universitário, em Campo Grande-MS, onde vizinhos começaram a discutir e após a briga um indivíduo sacou uma arma e acertou duas pessoas, sendo uma das vítimas uma criança de doze anos.

Assim que teve conhecimento dos fatos, a Polícia Civil iniciou trabalho investigativo e com auxílio de imagens de câmeras de monitoramento, visualizou que antes dos tiros um senhor segurava uma espingarda e tentava segurar o autor.

Foi identificado e qualificado esse senhor e diligenciado até a sua residência. No local ele foi indagado a respeito da arma que segurava no momento do delito e ele apresentou as duas armas, sendo as duas de pressão, mas uma delas estava modificada para utilizar munição .22.

Diante dos fatos, os dois envolvidos foram conduzidos para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (DEPAC CEPOL), onde foi lavrado o flagrante.