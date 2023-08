Polícia Civil prende dois suspeitos de tentativa de homicídio em Bataguassu

A Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira, 30/08, dois homens, suspeitos de praticarem homicídio na forma tentada. O crime ocorreu no último dia 25 de agosto. Um episódio que chocou a comunidade de Bataguassu-MS.

Na ocasião, uma pessoa identificada como Martins, de 41 anos, foi alvo de violenta agressão que o deixou em estado grave, levando-o a ser internado às pressas. A Delegacia de Polícia Civil local agiu prontamente, iniciando investigações para esclarecer os fatos e responsabilizar os envolvidos.

Segundo as informações noticiadas, as agressões teriam como motivação o fato de Martins ter abalroado a motocicleta de um dos agressores quando foi estacionar o seu veículo em uma lanchonete da cidade. Logo após tomar conhecimento do ocorrido, uma equipe da Seção de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Bataguassu deu início a uma investigação minuciosa.

Como resultado, dois principais suspeitos foram identificados: um homem de 46 anos e o filho dele, de 25. Ambos foram submetidos a depoimento no dia seguinte à agressão, mas devido à ausência de situação flagrancial, foram liberados.

As diligências tiveram continuidade e foi possível identificar e ouvir testemunhas que presenciaram o fato. As Autoridades Policiais, embasadas nas evidências coletadas, decidiram representaram pela prisão preventiva dos suspeitos.

O Juízo da Comarca de Bataguassu prontamente expediu os mandados de prisão e hoje, em uma ação bem-sucedida, conseguiu capturar os dois envolvidos. Durante a busca domiciliar, elementos de prova importantes foram apreendidos, incluindo uma bota preta que foi mencionada por uma das testemunhas como sendo o calçado usado por um dos agressores para desferir chutes contra a cabeça da vítima.

Além disso, dois simulacros de arma de fogo foram encontrados. As investigações estão próximas de seu desfecho.

A polícia continua empenhada em apurar o possível envolvimento de outras pessoas nesse ato criminoso. Quanto à vítima, segundo informações fornecidas pelo hospital onde ele está sendo tratado, permanece em estado gravíssimo, recebendo os cuidados médicos necessários para sua recuperação.

A Polícia Civil está tratando o caso, a princípio, como uma tentativa de homicídio. Nesse sentido, qualquer informação adicional que possa auxiliar nas investigações é bem-vinda e pode ser repassada diretamente à Delegacia de Bataguassu.