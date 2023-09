Polícia Civil prende, em Fátima do Sul, homem por descumprimento de medida protetiva de urgência

Na noite desta terça-feira, 05/09, a Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Atendimento a Mulher (DAM) de Fátima do Sul, juntamente com o Núcleo Regional de Inteligência e Seção de Investigações Gerais (NRI/SIG), da Delegacia Regional, prendeu um homem que descumpriu medidas protetivas de urgência anteriormente expedidas em seu desfavor, bem como vinha ameaçando de morte e perseguindo a sua ex-namorada.

Segundo apurado, em meados do mês de agosto, uma mulher compareceu na DAM de Fátima do Sul narrando o crime de ameaça praticado pelo seu ex-companheiro que não aceitava o término da relação que tiveram. Ela solicitou medidas protetivas de urgência.

De imediato a DAM encaminhou o referido pedido que foi deferido pelo Poder Judiciário no mesmo dia, sendo o agressor cientificado das restrições e da proibição de manter contato com a vítima. Entretanto, mesmo ciente da decisão judicial, o autor vinha diariamente perseguindo e ameaçando a vítima de morte, inclusive enviando fotos de facas que utilizaria para atacá-la.

O detido chegou a se matricular no colégio em que a vítima estudava a fim de intimidá-la. Em função da gravidade desses fatos, a DAM representou pela prisão preventiva do agressor, a qual foi expedida pelo Poder Judiciário. Após diligências investigativas, os policiais civis localizaram o autor e cumpriam o mandado de prisão.

O preso foi encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia de Fátima do Sul, onde permanece à disposição da justiça.

A Delegacia de Atendimento a Mulher ressalta a importância das denúncias, para que os agressores não fiquem impunes, ratificando o compromisso em servir e proteger a sociedade.