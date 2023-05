Polícia Civil prende em flagrante autor de furto qualificado, em Naviraí

A Polícia Civil prendeu nesta terça-feira, 09/05, em Naviraí-MS, H.M.M.P., de 18 anos, acusado de ter furtado uma bicicleta.

Segundo apurado, na manhã de ontem, a vítima, um empresário informou que uma pessoa desconhecida, teria pulado o portão que dá acesso aos fundos de sua bicicletaria, e teria subtraído dali uma bicicleta da marca Caloi, modelo 100. A vítima também apresentou as imagens do autor praticando o furto, sendo que ao analisar as imagens, uma equipe de investigação da 1ªDP de Naviraí prontamente reconheceu o suspeito, um jovem de 18 anos de idade, visto que este já seria conhecido no meio policial pela pratica de diversos furtos e roubos quando ainda era adolescente.

Os investigadores deslocaram até a residência do suspeito e pela janela do imóvel puderam visualizar a bicicleta subtraída no interior do imóvel. O suspeito também foi localizado e encaminhado juntamente com o objeto recuperado até a delegacia, onde foi autuado em flagrante pelo crime de furto qualificado com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza, que prevê pena de 02 a 08 anos de reclusão.

Após passar por audiência de custódia o jovem teve sua prisão preventiva decretada, sendo encaminhado para o presídio local, onde permanecerá a disposição da justiça.