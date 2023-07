Polícia Civil prende em flagrante autor de roubo de celular em Guia Lopes da Laguna

Na noite da segunda-feira dia 03/07, a Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Polícia de Guia Lopes da Laguna-MS, realizou a prisão em flagrante de B. H. pelo crime de roubo de celular. Segundo informações apuradas, o fato ocorreu por volta das 21h no Bar da Jacy, localizado na Cohab.

A vítima, identificada como A. J. L., estava no estabelecimento quando o suspeito, que havia sido recentemente liberado da prisão e utilizava tornozeleira eletrônica, se aproximou e pediu R$20. A vítima negou e solicitou que B. H. se retirasse do local e este quebrou uma garrafa de cerveja e partiu para cima da vítima, causando lesões nos antebraços dela que só parou as agressões momento em que uma testemunha interveio.

Após sair do bar, B. H. retornou cerca de vinte minutos depois e a vítima decidiu deixar o local e seguiu em direção ao bairro Cohab, momento em que o suspeito lhe aplicou um mata-leão e subtraiu o celular que estava em seu bolso, e fugiu em seguida. A Polícia Militar foi acionada, porém não conseguiu localizar o suspeito a tempo.

A vítima registrou o boletim de ocorrência no dia seguinte e a Delegacia de Polícia de Guia Lopes da Laguna iniciou diligências imediatas, resultando na identificação do suspeito e na localização de sua residência. Inicialmente, o autor negou ter saído de casa na noite anterior, mas posteriormente confessou o crime, admitindo ter levado o celular para um ponto de venda de drogas.

Diante das evidências, B. H. foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia de Guia Lopes da Laguna, onde foi reconhecido pela vítima e por duas testemunhas oculares. A Autoridade Policial representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, levando em consideração a gravidade do delito e o fato de o suspeito ter cometido o crime no mesmo dia em que foi liberado da prisão.