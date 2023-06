Polícia Civil prende em flagrante casal por tráfico de drogas em Aparecida do Taboado

A Polícia Civil por intermédio do Setor de Investigações Gerais (SIG) da cidade de Aparecida do Taboado-MS, prendeu um casal em flagrante pela prática de tráfico de drogas nesta quarta-feira, 28/06, no bairro São Luiz. Conforme apurado, os policiais flagraram o momento em que M.H.D.M. (29) estava se preparando para vender drogas à uma usuária que o aguardava do lado de fora de sua residência e o abordaram e fizeram busca pessoal no homem.

No interior da casa, estava sua companheira, N.D.R.C. (23), que ao perceber a chegada dos policiais, tentou esconder drogas na fresta da porta do quarto do casal. Durante a busca minuciosa, foram encontradas 39 porções de crack, totalizando aproximadamente 7,3g, um invólucro plástico contendo cocaína (ainda a ser misturada com outras substâncias, fracionada e embalada para venda), duas porções de cocaína pesando 6,4g, uma porção de maconha pesando 16,8g, além de R$ 1.102,00 em dinheiro e dois aparelhos de telefone celular.

O casal recebeu voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil onde seguem à disposição da justiça e irão responder pelo crime de tráfico de drogas.