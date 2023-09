Polícia Civil prende em flagrante homem investigado por tráfico de drogas que possuía arma de fogo ilegal em Maracaju

Durante cumprimento de Mandados de Busca Domiciliar, Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Polícia de Maracaju apreendeu pistola na casa de investigado por tráfico de drogas. De acordo com as investigações, apurou-se que um homem de 38 anos de idade seria possivelmente responsável por transporte de entorpecentes entre municípios do MS, utilizando-se, para tal, de sua profissão lícita “de fachada” para evitar ações policiais.

Em posse de tais informações, a Autoridade Policial representou ao Poder Judiciário por ordens de Busca e Apreensão, as quais foram cumpridas na última quinta-feira (14). Ao todo, foram cumpridas quatro buscas domiciliares, que resultaram na prisão em flagrante de um dos indivíduos, bem como na arrecadação de diversos objetos (celulares, notas fiscais, anotações) que serão analisados durante as investigações.

No endereço localizado no Bairro Olídia Rocha, o homem foi flagrado em posse de pistola, municiada com 22 munições, sem que, contudo, tivesse autorização legal para possuí-las. Ainda no endereço, foram apreendidos diversos objetos que auxiliarão os investigadores para apuração dos demais delitos correlatos.

Em razão de tais fatos, o proprietário da residência recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido até a Delegacia de Polícia local. As investigações seguem em trâmite até o fim do Inquérito Policial, ocasião em que ele será remetido para apreciação do Poder Judiciário local.