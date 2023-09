Polícia Civil prende em flagrante homem que mantinha a companheira em cárcere privado, em Aral Moreira

Na tarde deste domingo, 03/09, a Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Aral Moreira-MS, prendeu em flagrante um homem de 20 anos de idade, que mantinha sua própria companheira, uma adolescente de 16 anos, em cárcere privado, além de ter cometido os crimes de ameaça e injúria, todos enquadrados na categoria de violência doméstica.

A ação policial teve início após a Polícia Civil receber uma denúncia de possível cárcere privado e violência doméstica, ocorridos no Bairro Ipê, na cidade de Aral Moreira. De acordo com a denúncia, a adolescente estava sendo mantida, com restrições de plena liberdade, em sua própria residência, sendo seu companheiro o autor desses atos abusivos.

O acusado demonstrava possessividade extrema em relação à vítima. Diante das informações recebidas, a própria vítima conseguiu enviar mensagens via WhatsApp para várias pessoas, pedindo ajuda e relatando a insustentável situação em que se encontrava.

Uma equipe da Delegacia de Aral Moreira, com o apoio da Polícia Militar, prontamente se dirigiu ao local informado na denúncia e confirmou a veracidade dos fatos. A jovem, ao ser abordada pelos policiais, revelou sem hesitação que estava impedida de sair de casa sem autorização do companheiro, mesmo para ir até a via pública.

Além disso, ela era alvo frequente de ameaças e injúrias. A vítima também informou que estava proibida de trabalhar, estudar e até mesmo de visitar seus próprios pais, sob ameaças do agressor, com quem tem um filho de apenas 2 meses de idade.

O acusado foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Aral Moreira. Posteriormente, o homem foi encaminhado à cidade de Ponta Porã-MS, onde ficará à disposição da justiça.

A Delegacia de Polícia Civil de Aral Moreira reforça a importância da denúncia de casos de violência doméstica e destaca que qualquer informação pode ser crucial para salvar vidas. Denúncias podem ser feitas pelos telefones: (67) 3488-1270 e (67) 99346-2176 (WhatsApp).

A prisão do acusado representa um passo importante no combate à violência doméstica e no resgate da dignidade e liberdade da vítima, que agora poderá buscar apoio e justiça para os crimes que sofreu. A Polícia Civil segue atuando de forma incansável para proteger e garantir a segurança de todos os cidadãos.