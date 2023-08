Polícia Civil prende em flagrante indivíduo que conduzia motocicleta adulterada em Campo Grande

No final da tarde desta terça-feira, 29/08, a Polícia Civil, por intermédio da DEFURV (Delegacia Especializada de Repressão aos Furtos e Roubos de Veículos), prendeu um homem por receptação culposa e adulteração de veículo automotor. Os investigadores da unidade retornavam de uma diligência, quando se depararam com o indivíduo trafegando em uma motocicleta, com a placa visivelmente artesanal.

Diante disso, foi realizada a abordagem, sendo constatado que o chassi estava com indícios veementes de adulteração. O piloto informou que tinha adquirido o veículo há um ano, por meio de anúncio em redes sociais, por um valor bem abaixo do mercado e tinha apenas consultado a placa, obtendo um “nada consta”. Ele negou que tivesse realizado qualquer adulteração nos sinais identificadores.

Em razão de ter adquirido veículo com adulteração – placa artesanal e chassi remarcado –, ele foi conduzido à DEFURV, sendo autuado em flagrante. A motocicleta foi apreendida e passará por exame pericial metalográfico, para fins de identificar as gravações originais de chassi e de bloco do motor.

Denúncias sobre furtos e roubos de veículos podem ser feitas pelo número: (67) 99226-0062 (WhatsApp).