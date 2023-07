Polícia Civil prende em flagrante indivíduo que traficava drogas no bairro Tijuca, em Campo Grande.

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico, prendeu em flagrante um indivíduo pelo crime de tráfico de drogas no bairro Tijuca, na cidade de Campo Grande, na última segunda-feira, 24/07. Após denúncias sobre a movimentação de usuários e a venda de drogas na região, investigadores se deslocaram de forma discreta até o local para realizar o monitoramento.

Durante a diligência, os policiais em uma viatura descaracterizada avistaram G.R.L.N., suspeito de traficar drogas, oferecendo entorpecentes aos agentes. Enquanto os policiais se preparavam para abordar o suspeito, um usuário identificado como R.B. se aproximou e efetuou a compra de drogas.

A intervenção policial ocorreu no momento em que o entorpecente estava sendo entregue ao usuário. Durante a abordagem, G.R.L.N. foi encontrado com dinheiro em espécie e diversas porções de maconha, diante do flagrante, o suspeito foi preso e conduzido à Delegacia para as medidas legais cabíveis.