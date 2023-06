Polícia Civil prende em flagrante mãe e padrasto por abandono de incapaz e maus-tratos em Campo Grande

Na tarde desta quarta-feira, 28/06, a Polícia civil, por intermédio da DEPCA, prendeu em flagrante um casal (mãe e padrasto) que havia deixado quatro crianças, com idades entre 1 e 8 anos, sozinhas em casa. Em depoimento especial, as crianças relataram que ficavam todos os dias sob os cuidados do irmão de apenas 8 anos de idade e que este era responsável, inclusive, por preparar o almoço.

De início, quando os fatos foram apresentados, parecia ter ocorrido apenas o crime de abandono de incapaz. No entanto, quando as crianças foram ouvidas pelo setor psicossocial, constatou-se que estavam com a saúde em risco, pois privados dos cuidados mínimos de higiene pessoal, estando extremamente sujos e com fortes coceiras no couro cabeludo, devido à infestação de piolhos. Assim, o casal foi autuado também pelo crime de maus-tratos.

Lavrou-se, então, o auto de prisão em flagrante delito, permanecendo os dois autores presos, até deliberação do judiciário. As crianças tiveram a segurança restabelecida e foram devidamente encaminhadas à acolhimento.