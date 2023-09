Polícia Civil prende em flagrante receptador de veículo furtado com apoio de um caminhão guincho

No final da tarde desta terça-feira, 12/09, a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da DEFURV (Delegacia Especializada de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos), recebeu informações de que um Citroen/Xsara Picasso seria furtado com o apoio de um caminhão guincho na região central da cidade. Após diligências, os policiais localizaram um caminhão guincho transportando um Citroen/Xsara Picasso azul.

Foi realizado acompanhamento até o destino, uma oficina no Conjunto Aero Rancho, local em que um homem de 26 anos, já muito conhecido da equipe da DEFURV, por ter sido preso na “quadrilha do guincho”, foi abordado e preso em flagrante. O suspeito confessou que tinha acabado de adquirir o veículo por R$ 2 mil, sabendo ser produto de furto, tendo contratado um guincho para transportar o carro de uma oficina para outra, por estar com problemas mecânicos.

O motorista do guincho, ouvido como testemunha, confirmou que pegou o veículo em uma oficina na Rua Treze de Maio e que foi contratado para levá-lo até outra oficina no Aero Rancho. Em contato com a proprietária documental, ela mencionou que seu automóvel apresentou problema mecânico e por isso ela o deixou estacionado no bairro Jardim dos Estados, em via pública, tendo lá ficado por doze dias, uma vez que não tinha dinheiro para contratar um guincho. Ao final, informou que sequer estava sabendo da subtração.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante ao suspeito, pela prática do crime de receptação. Diligências continuam com o fim de elucidar a autoria do furto.

Denúncias sobre furtos e roubos de veículos podem ser enviadas para o número: (67) 99226-0062 (WhatsApp).