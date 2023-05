Polícia Civil prende, em Três Lagoas, homem condenado por homicídio duplamente qualificado

A Polícia Civil, por intermédio da Seção de Investigações Gerais (SIG), da Delegacia de Três Lagoas-MS, prendeu na manhã de ontem (17/05), um homem, de 22 anos de idade, condenado pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado, que estava foragido do sistema prisional. O crime ocorreu em meados do ano de 2017, quando o indivíduo preso, juntamente com outros quatro, executaram a vítima, com um tiro na cabeça.

Ele foi condenado no tribunal do júri a uma pena de 12 anos de reclusão, mas com a progressão da pena, ele acabou fugindo do sistema prisional, no mês de fevereiro deste ano. Após recebimento de denúncia sobre a evasão, os investigadores do Núcleo Regional de Inteligência (NRI) procederam levantamentos e conseguiram apurar onde ele poderia estar se escondendo.

Na manhã de ontem, agentes da SIG realizaram diligências para recaptura do condenado, que foi localizado e preso na Avenida Antonio Trajano. Ele foi conduzido à sede da delegacia e posteriormente será encaminhado à Penitenciária de Segurança Média de Três Lagoas/MS, para continuidade do cumprimento da pena.

Serviço – A SIG/TL solicita a colaboração e apoio de toda população trêslagoense, com informações sobre a prática de crimes e localização de indivíduos foragidos da Justiça, sendo que as denúncias poderão ser realizadas através dos telefones (67) 3929-1173 ou (67) 99226-8210 (WhatsApp). O sigilo e anonimato são assegurados.