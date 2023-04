Polícia Civil prende envolvidos com tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo e receptação culposa

Foram presos pela Polícia Civil, na tarde deste domingo, 23/04, na Rua Danda Nunes, no Bairro Universitário, em Campo Grande-MS, B.F.C., de 22 anos e M.P.S., de 20 anos. A prisão foi foi feita por uma equipe da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR).

Eles irão responder por tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo, acessórios ou munições de uso permitido e receptação culposa.

Com um dos autores foram apreendidas 02 pedras grandes de cocaína, pesando 342,00 g, 05 pedaços de maconha, pesando 166,00 g e o valor de R$ 11.242,00, proveniente da mercancia. Já com o outro conduzido, foram apreendidos 01 arma de fogo, calibre 38, com 19 munições intactas, bem como o valor de R$ 15 mil, além de um veículo e duas motocicletas.

Após as apreensões, todos foram conduzidos à DENAR, sendo autuados em flagrante delito.