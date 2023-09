Polícia Civil prende ex-presidente de associação, responsável por aplicar golpes em idosos

A Polícia Civil, por intermédio da 3ª DP de Campo Grande, deu cumprimento a dois mandados de prisão expedidos em desfavor de um homem de 42 anos, acusado de aplicar mais de 20 golpes em aposentados e pensionistas no interior do estado.

Segundo consta, entre os anos de 2011 e 2014, o suspeito aproveitou-se da posição de presidente de uma associação de aposentados e pensionistas para aplicar estelionatos em desfavor dos associados. As vítimas eram informadas que teriam valores retroativos a receber do INSS, quando o indivíduo se aproveitava da oportunidade para contrair empréstimos em nome dos associados que apenas percebiam o golpe tempos depois.

Apenas no Mato Grosso do Sul, foram instaurados mais de 20 procedimentos criminais em desfavor do suspeito, que também possui registros de ocorrência no estado de São Paulo pelo mesmo delito. Após os golpes, o autor fugiu, para tentar se livrar da responsabilização criminal, permanecendo em local incerto até a data de ontem, quando policiais civis da 3ªDP, em diligências por esta capital, conseguiram capturá-lo.