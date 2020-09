RIBAS DO RIO PARDO-MS (Correspondente) – Ricardo Ribeiro Alves foi preso na segunda-feira (31), pelo homicídio do sogro Renaldo Luiz Torquato (40), no bairro Los Angeles no Município. Ao ser preso ele confessou o crime alegando que sofria ameaças de morte por Renaldo desde o tempo que ficaram presos. O comparsa de Ricardo foi preso pelo Batalhão de Choque tentando fugir numa Fiorino. Ele alegou que não participou do crime e apenas deu carona ao autor. Sobre o crime ficou sabendo quando Ricardo entrou no veículo. Ao saírem do local o carro acabou estragando mais a frente. Ele então abandonou o “amigo” e fugiu. A arma usada no crime foi localizada e apreendida no porta-luvas do Fiorino.