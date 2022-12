Homem condenado a 5 anos de reclusão pelo crime no regime fechado por tráfico de drogas em Três Lagoas. No dia 18/05/2022, o indivíduo foi preso em flagrante por policiais civis, no Bairro São João, quando trazia consigo 17 invólucros de crack. Na ocasião ele afirmou que a droga que trazia havia recebido de um traficante para revendê-la, ao valor de R$ 10,00 cada porção, esclarecendo que recebia 10% da quantidade das porções vendidas como recompensa, e que assim fazia o uso da droga, mantendo o seu vício.

No transcorrer da ação penal, em obediência aos dispositivos legais, ele foi colocado em liberdade por decisão judicial, para nessa condição, aguardar o seu julgamento. Ao final do processo o homem foi condenado, sendo que posteriormente, após todos os recursos impetrados pela defesa, a pena inicialmente fixada em cinco anos de reclusão, em regime fechado, foi mantida.

Assim, diante da expedição o mandado de prisão pela 2ª Vara Criminal de Três Lagoas e através de informações coletadas por policiais da 3ª Delegacia de Polícia, apurou-se o local onde o homem possivelmente estaria, e então, uma equipe da SIG passou a empreender diligências visando a sua localização, conseguindo abordá-lo em um bar na Vila Nova.

Conduzido à sede da SIG, foi dado o devido cumprimento ao mandado de prisão, e após a realização do exame de corpo de delito, foi encaminhado a unidade prisional para início do cumprimento da pena estipulada.