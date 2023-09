Polícia Civil prende homem considerado foragido desde 2017, suspeito de homicídio em Mundo Novo

Na última sexta-feira (15), a Polícia Civil, através da Delegacia de Mundo Novo, cumpriu mandado de prisão contra um homem considerado foragido desde 2017, apontado como autor de um homicídio em Caarapó, naquele mesmo ano. O homem de 41 anos é suspeito de ter executado com sete disparos, um funcionário de uma churrascaria em Caarapó no ano de 2017.

Conforme apurado, naquela oportunidade, ele teria chegado de moto no estabelecimento e pedido uma cerveja. Após tomar a bebida, o suspeito teria levantado, sacado de uma arma de fogo e efetuado sete disparos contra o churrasqueiro do comércio, fugindo do local em seguida.

Após investigações, ainda no ano de 2017, foi decretada a prisão preventiva do suspeito, porém ele nunca mais foi encontrado. O homem foi preso nesta data por policiais civis de Mundo Novo, em uma estrada rural do município e encontra-se a disposição da justiça.