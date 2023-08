Polícia Civil prende homem em flagrante, por tortura com aumento de pena pelo sequestro da namorada em Sidrolandia

Na última quinta-feira (17), a Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Sidrolândia, prendeu um homem de 30 anos, em flagrante suspeito de sequestrar a namorada e submetê-la a sessões de tortura. Conforme apurado, a vítima sofreu as agressões após uma discussão e dizer que queria terminar o relacionamento do casal.

“A vítima passou cerca de 20 horas em poder do suspeito, sendo submetida a diversos atos de tortura, como choques elétricos, socos no estômago, ameaça de ter o corpo queimado, além de tentativa de estrangulamento com um lençol, quando ela chegou na delegacia, estava totalmente abalada, temendo pela própria vida vítima, tanto que solicitou medidas protetivas de urgência”, esclareceu a Delegada Cynthia Gomes, responsável pelo caso.

O suspeito foi conduzido à Unidade Policial, onde foi preso e ficará à disposição da justiça. Ele responderá pelo crime de tortura com causa de aumento pelo sequestro da vítima.