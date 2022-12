A Polícia Civil prendeu na manhã de quinta-feira, 29/12, J.F.S. P., 36 anos, em Brasilândia-MS. O suspeito teria descumprido medidas protetivas de urgência da Lei maria da Penha, invadindo a casa da ex-companheira, agredindo-a fisicamente e fazendo ameaças de morte.

O fato foi noticiado no dia seguinte à Polícia Civil, que instaurou inquérito policial e representou pela prisão preventiva do suspeito. Assim que decretada pelo Poder Judiciário, o indivíduo foi preso em um distrito industrial do município. O casal já tinha outros registros anteriores de violência doméstica e ocorreu uma escalada nas agressões. O suspeito permanecerá recolhido e será recambiado para o sistema prisional.