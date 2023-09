Polícia Civil prende homem por furtar uma conveniência em Costa Rica

A Polícia Civil, por meio da Seção de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Polícia de Costa Rica, prendeu em flagrante nesta segunda-feira, 11/09, L.M.P.G., de 26 anos, pelo crime de furto em uma conveniência no município de Costa Rica-MS. Além disso, a equipe obteve êxito em prender também N.J.S.D., de 22 anos, que estava ocultando o aparelho celular furtado.

O fato ocorreu quando a vítima teve seu aparelho celular subtraído no referido estabelecimento comercial. Assim que ficou sabendo do caso, a Polícia Civil iniciou trabalho investigativo e conseguiu prender inicialmente L.M.P.G., autor do furto.

Na sequência, os investigadores também prenderam N.J.S.D., que estava ocultando o aparelho telefônico da vítima. Ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Costa Rica, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. O aparelho celular furtado foi recuperado e devolvido ao real proprietário.

A Delegacia de Polícia Civil de Costa Rica reforça seu compromisso em combater a criminalidade e garantir a segurança da comunidade. A colaboração da população e a atuação diligente dos policiais são fundamentais para o sucesso das investigações e para a proteção do patrimônio dos cidadãos, podendo ser realizada pelo telefone/whatsApp (67) 3247-6500, sendo garantido o anonimato.