Polícia Civil prende homem por praticar atos libidinosos com a sobrinha-neta de 7 anos de idade

Na manhã desta quinta-feira, 06/04, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Douradina deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem suspeito de ter praticado atos libidinosos em desfavor de sua sobrinha-neta, de 07 anos de idade, fatos estes que se amoldam ao crime de estupro de vulnerável.

A ocorrência Policial noticiando os fatos foi registrada no dia 01/03/2023, oportunidade em que foi instaurado inquérito policial para apuração e, na sequência, várias diligências foram realizadas, as quais culminaram no indiciamento do autor.

O inquérito policial foi remetido ao judiciário devidamente concluído, juntamente com representação pela prisão preventiva, que foi deferida e cumprida pela Polícia Civil.