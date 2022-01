A Polícia Civil prendeu ontem C.C.C.S., de 45 anos, pelo crime de receptação qualificada. Ele estava na posse de um carro furtado. A prisão em flagrante foi feita, ontem, 06/01, por uma equipe da Delegacia Especializada na Repressão aos Crimes de Furto e Roubo de Veículos (DEFURV), no bairro Portal Caiobá, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais civis lotados na DEFURV receberam uma denúncia anônima de que na Rua Florio Fontolan, bairro Caiobá, haveria um veículo produto de furto. Diante dessa informação, uma equipe de investigadores se deslocou até o endereço e constou que havia um veículo Gol, com as características indicadas, estacionado na frente de uma casa.

Após checagem nos sistemas policiais, constatou-se que havia restrição criminal de furto ocorrido no dia 31/12/2021, no bairro Alves Pereira. Como o veículo estava estacionado em frente a uma casa, os policiais aguardaram perto do local e, em seguida, o homem de 45 anos, saiu de sua residência e entrou no carro, razão pela qual foi abordado pelos policiais.

O autor confirmou a propriedade do Gol e afirmou que estava na posse do carro para revendê-lo, mas não sabia da restrição criminal. Chamou atenção da equipe o fato do veículo não possuir chave, sendo acionado através de ligação direta.

Diante desses fatos, foi dada voz de prisão ao autor pelo crime de receptação qualificada. Ele foi interrogado e afirmou que adquiriu o veículo desconhecendo a restrição criminal.

Em análise ao celular apreendido, após autorização, constatou-se que o autor estava comercializando o carro com restrição criminal pelo valor de R$ 4.500,00. O veículo foi apreendido e será restituído à vítima.