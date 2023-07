Polícia Civil prende homem por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo em Campo Grande

A Polícia Civil, por intermédio do GOI (Grupo de Operações e Investigações) prendeu, nesta sexta-feira, 28/07, um indivíduo em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. A prisão ocorreu na rua Taumaturgo, no Bairro Aero Rancho, em Campo Grnade-MS.

Segundo apurado, investigadores do GOI receberam denúncia anônima de que um indivíduo estaria realizando traficância de entorpecente na região do bairro Aero Rancho. Diante as informações repassadas, uma equipe foi até o local para averiguar os fatos.

Foi feito monitoramento do imóvel apontado e os policiais civis visualizaram um homem em uma motocicleta preta, que parou em frente ao portão, pegou um objeto com o autor e saiu. O motociclista foi abordado e com ele foi encontrada uma porão de cocaína.

Perguntado ao usuário sobre a procedência do entorpecente, ele respondeu que adquiriu com o indivíduo que estava no imóvel monitorado. Com a confirmação do tráfico, foi feita a abordagem do suspeito, sendo efetuada a varredura na casa.

Em um dos quartos, a equipe do GOI localizou 78g de cocaína e 58 tabletes de maconha, pesando 30,8kg, três balanças de precisão e embaixo do guarda roupa, dentro de uma caixa de papelão, foi encontrada uma arma de fogo tipo revólver, calibre .38, com sete munições intactas. No outro quarto foi encontrado R$ 1.5 mil, em espécie, dentro do espelho da tomada.

No veículo do autor, foi localizada outra porção de maconha. Diante disso. T.S.C., de 26 anos recebeu voz de prisão e foi conduzido para a DEPAC CEPOL (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada).