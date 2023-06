Polícia Civil prende homem por violência doméstica em Aral Moreira

Na tarde da última quarta-feira, a Delegacia de Polícia Civil de Aral Moreira recebeu uma chamada, via mensagem de whatsApp, informando sobre ameaças e injúrias perpetradas no âmbito de violência doméstica, tendo sido efetuada a prisão de um homem de 31 anos de idade, no centro da cidade. A mensagem foi enviada pela própria vítima, cunhada do autor dos fatos.

Após receber a informação, uma equipe policial foi até o endereço residencial do autor e da vítima, conforme indicado. No local, encontraram o homem em frente à residência, enquanto a vítima estava na varanda.

Ao ser questionado sobre a situação, o autor, ainda enfurecido, ameaçou novamente a vítima e proferiu palavras injuriosas, mesmo na presença dos policiais civis. Antes da chegada dos policiais, ele já havia ameaçado a mulher e o filho dela, de 10 meses, prometendo a morte de ambos.

Diante dos fatos, o autor foi preso em flagrante delito e conduzido à unidade policial juntamente com a vítima para os procedimentos necessários. Durante a ocorrência, o ele demonstrou um comportamento alterado e tentou resistir à prisão de forma súbita e violenta, inclusive utilizando uma cotovelada para tentar se desvencilhar, mas foi contido.

Após os procedimentos iniciais, ainda na Delegacia de Aral Moreira, o homem foi conduzido para a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã, onde permanecerá à disposição da justiça.

Serviço – Denúncias para a Delegacia de Polícia Civil de Aral Moreira podem ser feitas pelos telefones: (67) 3488-1270 e (67) 99346-2176 (whatsapp).