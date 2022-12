A Polícia Civil prendeu um homem suspeito de ao menos 5 crimes contra a dignidade sexual em Antônio João. Segundo as investigações várias vítimas procuraram a Delegacia no intuito de noticiar os delitos praticados pelo suspeito ao longo dos últimos três anos. Foram iniciadas diligências investigativas, visto que a semelhança e o modus operandi realizado para a prática dos atos, indicavam ser o mesmo indivíduo. Sempre que os investigadores realizavam as buscas pelo suspeito, as diligências restavam infrutíferas, visto que o indivíduo se refugiava na comunidade indígena, ou mesmo fugia em direção ao país vizinho Paraguai.

Diante das informações repassadas bem como da gravidade dos fatos noticiados, a Autoridade de Polícia representou pela expedição de Mandados de Prisão e de Busca e Apreensão, os quais, expedidos pelo Poder Judiciário, foram devidamente cumpridos na data de hoje. A Polícia Civil informa ainda, que além dos crimes sexuais investigados, o indivíduo também responde a outros delitos, tais como lesão corporal e tentativa de homicídio, todos realizados no seio da citada comunidade indígena.