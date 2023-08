Polícia Civil prende indivíduo por tráfico de drogas em Campo Grande

A Polícia Civil, por intermédio do Grupo de Operações e Investigações (GOI) conseguiu identificar um ponto de comercialização de entorpecente na região do bairro Parque Lageado, na cidade de Campo Grande, no último sábado (20). Após monitoramento do local, os investigadores flagraram a traficância, a qual era praticada em via pública em plena luz do dia.

Ao ser abordado, o indivíduo estava em posse de diversas porções dos entorpecentes conhecidos como maconha e cocaína. Imediatamente foi dada voz de prisão ao indivíduo e encaminhado e apresentado a Autoridade Policial plantonista da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC CEPOL) e agora está à disposição da justiça.