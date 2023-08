Polícia Civil prende mulher por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito em Corumbá

A Polícia Civil, por intermédio da 1ª Delegacia de Corumbá prende em flagrante mulher que estava na posse de arma de fogo de uso restrito no bairro Cervejaria, em Corumbá. A equipe policial deu cumprimento, nesta sexta-feira (18), ao mandado de busca e apreensão expedido pela 1ª Vara Criminal de Corumbá, em decorrência de investigação para apurar a autoria dos crimes de homicídio tentado, lesão corporal, rixa, disparo de arma de fogo, que foram praticados no dia 14/05, no bairro Cervejaria.

No local, alvo da busca, dentro de um guarda-roupa, foi localizada uma arma de fogo, do tipo pistola, de calibre .9mm, que possivelmente foi utilizada na prática delitiva ocorrida em maio deste ano. Uma mulher foi conduzida à Delegacia de Polícia, ocasião em que foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante, seguindo então a disposição da Justiça.