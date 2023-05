POLÍCIA CIVIL Prende o Terceiro Integrante de Grupo Criminoso que Praticou diversos Roubos no Comércio de CG

Ontem , 15/05/2023, a POLÍCIA CIVIL por intermédio da equipe da DERF – Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos, após diversas diligências, obteve êxito em localizar e capturar integrante de grupo criminoso que vinha atuando na Capital, na prática de roubos a comércio, tendo predileção pela subtração de peças de ouro.

Após os registros de ocorrência na última semana de dezembro de 2022 e nas primeiras semanas de 2023, em que a forma de agir e as características físicas se assemelhavam, equipe da DERF foi destacada para investigação, conseguindo identificar quatro indivíduos que estariam praticando roubos com extrema violência, sendo que em um deles chegou a disparar contra comerciante que tentou impedir a ação criminosa.

A pessoa de A.S.A.C. (21) já tinha sido capturado e confessado a prática de diversos roubos feitos na companhia de P.H.B.C. (17) também localizado e encaminhado à Delegacia com atribuição para prosseguir com a investigação.

As diligências continuaram e foi identificado que o mentor dos delitos, responsável pelo levantamento, transporte e venda dos itens roubados era a pessoa de R.F.O. (32), preso na data de ontem no Bairro Sírio Libanês.

R.F.O. (32) confessou a prática de 06 (seis) roubos praticados no período investigado, contudo, a DERF segue apurando outros delitos possivelmente praticados pelo bando, vez que outros integrantes seguem soltos.

Cumpre observar que DERF já identificou – após longo trabalho de levantamento, e representou pela prisão de outro componente do grupo, que em breve terá seu mandado de prisão cumprido.

As investigações seguem com intuito de responsabilizar os demais criminosos.