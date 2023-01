A Polícia Civil por meio da Delegacia de Guia Lopes da Laguna deu cumprimento na quarta-feira (18) a um mandado judicial de Prisão Preventiva em desfavor de A.F. (73), investigado por cometer homicídio qualificado contra a vítima. Na mesma oportunidade, foi cumprido um mandado de busca e apreensão domiciliar na residência do suspeito. Durante o cumprimento da busca, os policiais civis localizaram um revólver calibre .22 com seis munições intactas debaixo do travesseiro do investigado. No mesmo quarto, foram encontradas vinte munições calibre .22, em um saco plástico transparente.

Ao ser indagado sobre as armas e munições o indivíduo confirmou que elas eram suas. Diante de tal cenário, além de ser preventivamente preso, o investigado foi preso em flagrante delito pelo crime de Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido (art. 12 da Lei 10.826). Após ser remetido ao presídio local, o autuado permanecerá à disposição da Justiça.