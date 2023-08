Polícia Civil Prende Suspeito de Receptação Qualificada e Recupera Objetos furtados de Ressidência em Campo Grande

A Polícia Civil, por intermédio da 3ª Delegacia de Campo Grande, prendeu em flagrante um homem de 18 anos, suspeito de receptar dois aparelhos celulares e uma joia furtados de uma residência no Bairro Jardim Montevidéu, nesta capital.

Segundo consta, o furto ocorreu em 26 de abril deste ano, quando indivíduos adentraram na referida residência, subtraindo diversos aparelhos celulares, relógios e joias. Diante do exposto, foram realizadas diligências investigativas, logrando recuperar dois aparelhos e uma joia em posse do receptador.

Em entrevista preliminar, o suspeito alegou que havia adquirido os aparelhos para revenda, e que a joia teria sido utilizada para presentear sua namorada.

Ante ao exposto, o perpetrador foi conduzido até a 3ª Delegacia de Polícia, onde foi lavrado auto de prisão em flagrante, com posterior encaminhamento do preso as dependências carcerárias da Polícia Civil.