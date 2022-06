Água Clara (MS): A Polícia Civil, por intermédio da Seção de Investigações Gerais (SIG), da Delegacia de Água Clara prendeu ontem, 15/06, um indivíduo suspeito de uma série de furtos em comércios em Água Clara (MS). A prisão aconteceu após o recebimento de denúncias feitas por populares.

Conforme as informações levantadas, por volta das 9 horas de ontem, populares começaram a mandar mensagens em redes sociais informando que uma pessoa estava praticando diversos furtos no comercio de Água Clara. Num desses vídeos, um homem aparece abordando uma pessoa e a questionando sobre os furtos que estavam ocorrendo, oportunidade na qual tal pessoa pede desculpas.

Diante dessas informações, a equipe do SIG iniciou diligências no sentido de localizar o suspeito, conseguindo encontrá-lo próximo ao Colégio Marechal Castelo Branco. Em busca pessoal, verificou-se que ele estava com uma sacola plástica com o logo de um mercado, dentro da qual estavam três frascos de desodorante da marca Nívea.

Imediatamente, ele confessou que havia furtado os objetos de um mercado da cidade. A equipe foi até o referido estabelecimento e consultou os itens no inventário, que realmente pertenciam ao estoque, não constando registro de saída.

Além disso, foram obtidas imagens de câmera de vigilância do exato momento em que o suspeito pegou os itens na prateleira e os colocou sob a camisa e saiu do mercado. A Polícia Civil está realizando diligências para identificar as outras supostas vítimas.

Ele foi preso em flagrante pela prática do crime de furto e permanece à disposição da Justiça.