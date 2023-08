Polícia Civil prende suspeito de tentativa de homicídio em Ivinhema

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Ivinhema, pendeu neste domingo, 27/08, um homem de 43 anos, suspeito de tentar matar seu desafeto na cidade de Novo Horizonte do Sul-MS. Ele foi preso na área rural de Ivinhema-MS.

Os fatos ocorreram no dia 11 de Julho, do ano corrente, na cidade de Novo Horizonte do Sul, quando de posse de uma faca o autor teria desferido golpes no abdômem da vítima, que ao correr foi golpeada também das costas e braço. A vítima foi socorrida e sobreviveu à tentativa de homicídio.

Com base nessas informações, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do suspeito, que, após manifestação favorável do Ministério Público, foi deferida pelo Poder Judiciário de Ivinhema.

Após os fatos, o suposto autor fugiu do local. Ele foi localizado e preso numa região conhecida como “Cracolândia”.

O investigado será transferido ao presídio estadual, onde ficará à disposição da justiça.

A Delegacia Polícia Civil de Ivinhema salienta a importância da participação da comunidade no combate ao crime, motivo pelo qual reforça que as denúncias anônimas poderão ser feitas pelo telefone (67) 99208-9491, garantindo-se o sigilo dos denunciantes.