TRÊS LAGOAS-MS (Correspondente) – Denúncias anônimas levaram a prisão nesta manhã de sexta-feira (13) indivíduos que recebiam drogas despachadas no meio de cargas lícitas, oriunda da cidade de Bela Vista, através de uma transportadora da região. Os suspeitos foram monitorados e presos após retirarem cinco caixas contendo 89 tabletes de maconha, camuflados em meio a roupas usadas, com peso total de 74 Kg.

Na ação, foi preso um jovem de 20 anos, responsável por retirar as caixas com a droga que eram endereçadas em seu nome, e um homem 34 anos, morador do bairro Oiti, o qual receberia a droga para ser repassada ao restante da quadrilha. As diligências demonstraram que esta seria a terceira vez que a dupla retirava entorpecente encaminhado a esta cidade.

As investigações prosseguem no intuito de identificar outras pessoas envolvidas nessa ação delituosa, pois ao que tudo indica, os presos eram apenas contratados para receber o entorpecente e repassar aos líderes da quadrilha. Não ficou demonstrada a participação de nenhum funcionário da transportadora.