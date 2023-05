Polícia Civil prende traficante no Bairro Carandá Bosque

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia Especializada na Repressão ao Narcotráfico (DENAR), prendeu em flagrante um homem de 35 anos, por tráfico de drogas. A prisão ocorreu nesta terça-feira, 02/05, no Bairro Carandá Bosque, em Campo Grande-MS.

Segundo apurado, após o recebimento de denúncias anônimas dando conta de que o indivíduo E.T., de 35 anos, estava praticando o crime de tráfico de drogas, na modalidade “Disque-entrega”, equipes da DENAR passaram a realizar trabalho investigativo, para apuração e confirmação dos fatos. Conforme as denúncias, o traficante no início de cada tarde adquiria o entorpecente que comercializaria e, a bordo de seu veículo, dava início à distribuição, até esgotar o estoque do diário.

Foi feito monitoramento e os policiais conseguiram visualizar o autor, em um posto de combustíveis no Bairro Carandá, com porções de cocaína, que totalizaram 4,1g, acondicionadas em embalagem plástica, prontas para serem comercializadas. No veículo do suspeito, também foram encontradas 74 embalagens plásticas e na residência mais 120.

Diante disso, E.T. foi preso em flagrante e confessou a prática do tráfico de drogas.

Denúncias para a DENAR podem ser feitas pelos telefones: (67) 99995-6105 (WhatsApp) ou (67) 3345-0000.