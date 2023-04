Polícia Civil prende traficante no momento em que ele tirava drogas do esconderijo

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Água Clara-MS, prendeu em flagrante um homem de 20 anos, no momento em que ele retirava drogas do esconderijo. O fato aconteceu hoje, 24/04, por volta das 12 horas, na Rua Arlindo Pinto da Fonseca, defronte à saída de uma trilha no matagal, no Jardim das Palmeiras, em Água Clara/MS.

M.D.F.N. foi flagrado transportando 80 g de maconha, para fins de mercancia. Segundo consta, uma equipe da Seção de Investigações Gerais (SIG), da delegacia local, realizava diligências pela cidade quando se deparou com o autor saindo de um matagal. Ao avistar a viatura policial, o indivíduo acelerou o passo.

Em razão da atitude suspeita foi feita a abordagem e busca pessoal. Com ele, foi encontrada a droga que estava prestes a entregar a usuários pelo valor de R$ 50,00.

Em razão dos fatos, M.D.F.N. foi preso e conduzido para a unidade policial.