Polícia Civil prende traficante que enviava drogas por correspondência

Trabalho de investigação da Polícia Civil, por intermédio da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR), resultou na prisão de um homem, que, em março deste ano, tentou enviar drogas através da Empresa de Correios e Telégrafos, no entanto, a mercadoria foi barrada durante fiscalização de rotina da Receita Federal do Brasil em Campo grande/MS, no Centro de Distribuição dos Correios desta capital, com emprego de cães farejadores. Na época, 12 encomendas suspeitas continham entorpecentes diversos.

O caso foi levado ao conhecimento da Polícia Civil, que desde então iniciou trabalho investigativo para identificar o autor do crime. Assim que identificado, as equipes da DENAR passaram a realizar monitoramento e na última sexta-feira, 26/05, conseguiram localizar e abordar R.O.M., de 46 anos, que confessou a autoria de pelo menos uma das postagens de entorpecentes.

Aos policiais civis o homem também confirmou seu envolvimento com o tráfico de drogas. Na casa do indivíduo, foram apreendidos 628kg de maconha, além de petrechos relacionados ao preparo do entorpecente para fins comerciais, como: balança de precisão, embaladora a vácuo, rolos de papel filme e diversas embalagens plásticas lacráveis a vácuo. A prisão aconteceu no bairro Monte Rei, em Campo Grande-MS.

Denúncias para a DENAR podem ser feitas pelos números: (67) 99995-6105 (WhatsApp) ou (67) 3345-0000.