Polícia Civil prende três pessoas em Anastácio e apreende 18kg de maconha

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Anastácio-MS, prendeu nesta segunda-feira, 18/09, três indivíduos por tráfico de drogas. Trabalho investigativo realizado pela unidade policial, apontou que o entorpecente seria entregue em uma residência situada à Rua Dona Joaquina, cerca de 50 metros do Parque dos Ipês.

Desse modo, foi feito monitoramento do local, onde o autor foi abordado. Com ele, uma equipe da delegacia de Anastácio conseguiu apreender aproximadamente 18kg de entorpecente do tipo maconha, divididos em 14 tabletes, além de outros apetrechos utilizados na prática do crime.

Os três envolvidos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A Delegacia de Polícia Civil de Anastácio orienta a população a denunciar qualquer tipo de condutas similares na cidade, na qual poderá ser feita de forma anônima.