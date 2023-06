Polícia Civil prende três por tráfico de drogas em Campo Grande

A Polícia Civil, por intermédio do Grupo de Operações e Investigações (GOI), prendeu em flagrante, por tráfico de drogas: L.F.B.V.M. (19), W.R.M. (21), W.S.R. (20). A ação ocorreu no domingo, 04/06, durante investigação de duplo homicídio ocorrido no Jardim Centro Oeste, em Campo Grande-MS.

Segundo apurado, uma equipe do GOI fazia diligências na região, e durante a coleta de informações, testemunhas relataram que no bairro há vários pontos de venda de drogas (biqueiras) e que por vezes viram um veículo escuro fazendo entregas de drogas no local. O carro foi localizado, abordado e vistoriado e com os ocupantes foi localizado maconha e dinheiro trocado.

Eles estavam em um Ford Focus. Os investigadores apreenderam uma mochila com várias porções de maconha, pesando 512g e dinheiro trocado totalizando R$ 125,00, configurando nítida traficância de entorpecente.

O entorpecente e o veículo foram entregues na DENAR, onde foi lavrado laudo preliminar. Os três presos foram conduzidos em flagrante para a Depac Cepol.