Polícia Civil prende um autor de furto e outro de receptação em Costa Rica

A Polícia Civil, por meio da Seção de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Costa Rica, realizou uma ação rápida e diligências ininterruptas que resultaram na prisão em flagrante do autor de um furto ocorrido ontem, 18/07, na zona rural de Costa Rica-MS e também do receptador. Alguns objetos foram recuperados, dentre eles, uma televisão, um aparelho de som e um cortador de cabelo.

Após o registro do furto, a equipe SIG iniciou imediatamente as investigações e com base nos levantamentos e informações colhidas, foi possível identificar, localizar e capturar os envolvidos. Os peritos criminais e os peritos papiloscopistas também estiveram presentes no local do crime patrimonial, realizando os trabalhos técnicos necessários para coletar provas que contribuirão para a completa elucidação do caso.

A Polícia Civil ressalta a importância da participação da população no combate à criminalidade. Denúncias anônimas e informações relevantes são fundamentais para o sucesso das investigações e para a prisão de criminosos.

Para contribuir com o trabalho da Polícia Civil em Costa Rica, os moradores podem realizar denúncias anônimas pelo telefone/WhatsApp: (67) 3247-6500. A colaboração da comunidade é essencial para a promoção de uma sociedade mais segura e justa.